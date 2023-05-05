Шоу: «Глупая ошибка стоила нам очка»

«Манчестер Юнайтед» проиграл в отложенном матче 28-го тура АПЛ «Брайтону», все решил назначенный в последний момент игры пенальти. Его назначили из-за оплошности Люка Шоу - он сыграл рукой в своей штрафной площади.

- Я не могу объяснить, как моя рука оказалась поднятой наверх, может, из-за нервного тика, но она не должна была быть там. Глупая ошибка стоила нам очка. Однако я хочу сказать, что углового, после которого назначили пенальти, не должно было быть. Не было того фола, после которого случился угловой. Я не хочу искать оправдания, но это так, - цитирует слова Шоу BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вест Хэмом».