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​Тен Хаг: «Мы должны были использовать свои голевые моменты»

05 Мая 2023 • 00:54 Комментировать
Брайтон
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

В перенесенном матче двадцать восьмого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» снова проиграл «Брайтону», на сей раз в гостевом матче. Нидерландский наставник «Манчестера» Эрик тен Хаг считает причиной неудачи слабую реализацию голевых моментов, особенно в первой половине прошедшего поединка.

- Мы должны были быть острее при реализации голевых моментов, особенно в первом тайме. В конце пропустили мяч, чего вообще не должно было случаться. Но теперь надо думать, как отыграться, и мы сделаем это в воскресенье, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вест Хэмом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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