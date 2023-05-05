​Тен Хаг: «Мы должны были использовать свои голевые моменты»

В перенесенном матче двадцать восьмого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» снова проиграл «Брайтону», на сей раз в гостевом матче. Нидерландский наставник «Манчестера» Эрик тен Хаг считает причиной неудачи слабую реализацию голевых моментов, особенно в первой половине прошедшего поединка.

- Мы должны были быть острее при реализации голевых моментов, особенно в первом тайме. В конце пропустили мяч, чего вообще не должно было случаться. Но теперь надо думать, как отыграться, и мы сделаем это в воскресенье, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вест Хэмом».