Де Дзерби: «Счастлив, мы хорошо сыграли»

В отложенном матче двадцать восьмого тура английского чемпионата «Брайтон» обыграл «Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом, итальянский наставник «чаек» Роберто де Дзерби очень доволен подобными итогами матча. Он прокомментировал события прошедшей игры.

- Очень доволен, счастлив, как результатом, так и игрой. В футболе есть Бог, мы заслуживали победу в полуфинале Кубка, но проиграли там по пенальти. А сегодня выиграли благодаря пенальти. Думаю, что мы и сегодня, и в предыдущих совместных матчах играли лучше, чем «Манчестер Юнайтед», - цитирует слова де Дзерби Sky Sports.