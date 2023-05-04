Тен Хаг уклоняется от ответа на вопросы, доволен ли он первым сезоном у руля «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг возглавил клуб прошлым летом и он уже выиграл с ним Кубок английской лиги, а сейчас может повторить успех и в другом кубковом турнире. Однако, тем не менее, он избегает ответов на вопрос, доволен ли он своим первым сезоном у руля «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг опасается, что это может сбить команду с правильного пути.

- Я не хочу во время сезона отвечать на такие вопросы. Удовлетворение может расслабить, а у нас еще шесть матчей. Мы хотим выиграть каждый оставшийся матч. Нам надо быть готовым к сражению, надо оставаться голодными, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.