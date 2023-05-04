Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг уклоняется от ответа на вопросы, доволен ли он первым сезоном у руля «Манчестер Юнайтед»

04 Мая 2023 • 22:48 Комментировать (1)
Брайтон
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг возглавил клуб прошлым летом и он уже выиграл с ним Кубок английской лиги, а сейчас может повторить успех и в другом кубковом турнире. Однако, тем не менее, он избегает ответов на вопрос, доволен ли он своим первым сезоном у руля «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг опасается, что это может сбить команду с правильного пути.

- Я не хочу во время сезона отвечать на такие вопросы. Удовлетворение может расслабить, а у нас еще шесть матчей. Мы хотим выиграть каждый оставшийся матч. Нам надо быть готовым к сражению, надо оставаться голодными, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
04 Мая 2023 в 22:58
"Память" о Геше мешает ответить на этот вопрос... А-ха-ха-ха..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Брайтон Брайтон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1
0
2.31 3.70 3.00
Видео
Все матчи
Новости
04 Мая
23:30 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» интересуется звездой «ПСЖ» под Лигу чемпионов слухи
22:48 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг уклоняется от ответа на вопросы, доволен ли он первым сезоном у руля «Манчестер Юнайтед» 1
22:32 · Англия. Премьер-лига
Роналду может вернуться в Европу - клуб АПЛ заинтересован в его приглашении 1
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 2
21:22 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» и «Манчестер Юнайтед» назвали составы на матч АПЛ
21:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» планирует подписать Заха, а «Кристал Пэлас» хочет сделать его самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба
20:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет как можно скорее подписать Макаллистера
20:46 · Англия. Премьер-лига
У «Манчестер Юнайтед» возросли шансы на трансфер Неймара
20:34 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Все проблемы «Челси» — это вина Бёли»
19:49 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Манчестер Сити» купили клуб бразильской Серии А 2
19:43 · Англия. Премьер-лига
Хавбек «Фулхэма» Кэрни — о пенальти в матче с «Ливерпулем»: «Во втором тайме судья признал, что там не было фола» 1
19:31 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер точно покинет «Брайтон», «Ливерпуль» предложил хавбеку контракт на пять лет
19:24 · Англия. Премьер-лига
Названы кандидаты на звание лучшего тренера месяца в АПЛ
19:11 · Англия. Премьер-лига
Ферран Торрес попал в шорт-лист «Арсенала»
18:40 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма, за которую «Айнтрахт» может отпустить Соу в «Вест Хэм» слухи
Все новости
Рекомендуем