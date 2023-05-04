У «Манчестер Юнайтед» возросли шансы на трансфер Неймара

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

The Sun утверждает, что французский клуб готов рассмотреть все предложения по Неймару, которые поступят летом. Один из потенциальных владельцев «красных дьяволов» лично хочет видеть 31-летнего бразильца в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, сам футболист не против перехода в клуб Английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что за Неймаром следят и другие английские гранды, такие как «Манчестер Сити» и «Челси».

В текущем сезоне нападающий провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.