«Брайтон» - единственная команда, которая обыграла «Манчестер Юнайтед» дважды в этом сезоне

В отложенном матче двадцать восьмого тура английского чемпионата «Брайтон» с минимальным счетом обыграл «Манчестер Юнайтед», и это случилось уже во второй раз за сезон. Впервые это случилось в самом первом туре заканчивающегося чемпионата - тогда это случилось со счетом 2:1.

Как выяснилось, «Брайтон» - единственная команда, которая дважды по ходу сезона обыграла «Манчестер Юнайтед». Команде Эрика тен Хага осталось сыграть еще пять матчей, и ни один из ее будущих соперников не имеет шанса повторить достижение «Брайтона», так как не выиграл у «Манчестер Юнайтед» в матче первого круга.