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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Макаллистер: «В этой команде легко играть»

05 Мая 2023 • 04:19 Комментировать
Брайтон
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Аргентинский чемпион мира Алексис Макаллистер стал автором победного для «Брайтона» гола в матче с «Манчестер Юнайтед», он реализовал пенальти - и этот гол стал самым поздним за все время выступлений «чаек» в высшей лиге английского футбола.

- В этой команде легко играть. У меня прекрасные партнеры. Я становлюсь лучше и лучше с ними. Перед исполнением пенальти, конечно, чуть нервничал. Но я люблю исполнять пенальти. Мы сыграли так же, как и на «Уэмбли», в полуфинале кубка, но тогда не смогли забить, - цитирует слова Макаллистера Sky Sports.

В следующем туре АПЛ «Брайтон» сыграет с «Эвертоном». 

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Алексис Макаллистер
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