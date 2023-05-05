Макаллистер: «В этой команде легко играть»

Аргентинский чемпион мира Алексис Макаллистер стал автором победного для «Брайтона» гола в матче с «Манчестер Юнайтед», он реализовал пенальти - и этот гол стал самым поздним за все время выступлений «чаек» в высшей лиге английского футбола.

- В этой команде легко играть. У меня прекрасные партнеры. Я становлюсь лучше и лучше с ними. Перед исполнением пенальти, конечно, чуть нервничал. Но я люблю исполнять пенальти. Мы сыграли так же, как и на «Уэмбли», в полуфинале кубка, но тогда не смогли забить, - цитирует слова Макаллистера Sky Sports.

В следующем туре АПЛ «Брайтон» сыграет с «Эвертоном».