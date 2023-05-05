Де Дзерби: «Хотим еврокубки, но это непростая задача»

«Брайтон» обыграл в отложенном матче двадцать восьмого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед», так команда подтвердила свои амбиции претендента на участие в европейских турнирах в следующем сезоне. Однако Роберто де Дзерби, итальянский наставник клуба, не спешит с далекими прогнозами.

- Мы боремся за участие в европейских турнирах, но впереди еще шесть игр, шесть очень сложных игр. Начиная со следующего матча против «Эвертона», - цитирует слова Роберто де Дзерби BBC Sport.

Сейчас «Брайтон» занимает шестое место в турнирной таблице английского чемпионата.