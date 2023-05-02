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Фердинанд: «В «Арсенале» Фернандешу уже поставили бы памятник»

02 Мая 2023 • 20:08 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
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04.05 22:00

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отметил высокий уровень полузащитника Бруну Фернандеша.

«Вы видели показатели Бруну? Этот парень творит замечательные вещи. Если бы он выступал за «Арсенал», то там ему бы уже поставили памятник на «Эмирейтс», учитывая его цифры!» - сказал Фердинанд на канале FIVE в YouTube.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт в четверг, 4 мая, – против «Брайтона» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Рио Фердинанд Бруну Фернандеш
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БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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