Английский топ-клуб – главный претендент на Коло-Муани

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани интересен «Манчестер Юнайтед».

24-летний футболист не первый месяц фигурирует среди целей грандов ведущих европейских чемпионатов, но «Айнтрахт», как сообщалось, готов продать его не менее чем за 100 млн евро. По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, в настоящий момент именно «Манчестер Юнайтед» активнее всех настаивает на подписании француза, на которого также претендуют «ПСЖ» и «Бавария». Сам игрок пока ничего не решил и не имеет договорённости ни с одним из клубов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рандаля Коло-Муани в 65 млн евро.