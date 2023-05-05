Макаллистер забил самый поздний гол «Брайтона» за всё время выступлений в АПЛ

В отложенном матче двадцать восьмого тура английского чемпионата «Брайтон» одержал победу с минимальным счетом над «Манчестер Юнайтед», победный гол был забит в глубоко добавленное арбитром матча время.

На 98:16 удар с пенальти реализовал чемпион мира - аргентинский полузащитник Алексис Макаллистер, который заставил гостей капитулировать. Как выяснилось, этот гол был самым поздним голом «Брайтона» за все время выступлений в высшей лиге английского футбола.

Вместе с тем, свой самый поздний гол в истории выступлений в английской Премьер-лиге пропустил и «Манчестер Юнайтед».