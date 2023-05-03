Вегхорст хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст хочет остаться в команде. По информации от The Telegraph, нидерландец хотел бы продолжить выступать за «красных дьяволов» под руководством Эрика тен Хага.

Напомним, Вегхорст в данный момент играет за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Нападающий перешёл в январе, прервав перед этим аренду в турецком «Бешикташе». Ваут принадлежит «Бёрнли», который со следующего сезона вновь будет выступать в Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне 30-летний Вегхорст провёл двенадцать матчей в чемпионате Англии, где отметился одной результативной передачей.