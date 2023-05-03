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Забитцер оценил уровень Каземиро

03 Мая 2023 • 18:49 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
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04.05 22:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер рассказал, что думает о своём товарище по команде Каземиро.

По словам австрийца, успехи команды Эрика тен Хага в текущем сезоне во многом связаны с качественной игрой бразильца и других игроков средней линии: «Каземиро – опытнейший игрок, который по несколько раз выигрывал все главные трофеи. Он делает команду более сплочённой благодаря своим лидерским качествам, и о его важности не стоит лишний раз напоминать. Думаю, сейчас наша полузащита очень хороша, что можно считать одной из основных причин успеха», – приводит журналист Флориан Плеттенберг слова Забитцера, до конца сезона арендованного у мюнхенской «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро Марсель Забитцер
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