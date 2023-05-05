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Драматичная развязка: «Брайтон» отомстил «Манчестер Юнайтед» за полуфинал Кубка Англии

05 Мая 2023 • 00:02 Комментировать
Брайтон
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» и «Брайтон» сыграли в рамках чемпионата Англии. Матч 28-го тура АПЛ состоялся 4 мая на стадионе «Амэкс».

Протокол игры  
Брайтон1:0Манчестер Юнайтед
(1:0) Макаллистер Алексис90'  
Стил ДжейсонКайседо Мойсес  87'Уэбстер Адам  52'Данк Льюис  70'Эступиньян ПервисГилмор Билли 75' (Колуилл Леви ( 75'  77') Макаллистер АлексисБуонанотте Факундо 63' (Марч Соломон ( 63') Энсисо ХулиоМитома КаоруУэлбек Данни 75' (Ундав Дениз ( 75')
Запасные: Санчес РобертПопион КэмеронМоран ЭндрюОффиа ОделугаВан Хеке Ян-ПольАйяри Ясин
Де Хеа ДавидУан-Биссака АаронЛинделоф ВикторШоу Люк  90'Далот Диогу  59'Каземиро Карлос  44'Фред Сантос 76' (Санчо Джедон ( 76') Антони  70' 76' (Забитцер Марсель ( 76') Фернандеш БрунуРэшфорд МаркусМарсьяль Антони 84' (Вегхорст Ваут ( 84')
Запасные: Уильямс БрендонМагуайр ГарриПельистри ФакундоБатлэнд ДжекМаласиа ТиреллЭриксен Кристиан
04 мая. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

Совсем недавно «Брайтон» играл против «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии. «Чайки» перещеголяли соперника по моментам, но вылетели в серии пенальти, поэтому в домашнем матче АПЛ были полны решимости взять реванш. Но в этот раз «МЮ» сыграл гораздо смелее, начав матч с опасного момента. Бруну Фернандеш одной передачей нашёл рывок Антони, бразилец заметил дальний угол и пробил в его направлении, но немного не попал.

«Брайтон» в прошлом туре наколотил шесть голов «волкам» и естественно принял открытый ход игры. Моментально Митома включил прессинг и перехватил отвратительный пас Линделофа. Японец выскочил на рандеву с Давидом Де Хеа, но проиграл дуэль испанскому голкиперу. На этом Каору не остановился. Сумел японец троих защитников «МЮ» запутать в ходе сольного прохода, сместится левее и пробить в противоход Де Хеа. В этот раз просто не попал в створ.

Похожим манёвром на исходе получаса игры ответил Рэшфорд. На смене направления движения Маркус расправился с Кайседо, далее плотно пробив по воротам. Под перекладину мяч летел, но Стил выручил «Брайтон» в этой ситуации. Ну и под конец первого тайма ещё обменялись опасными ударами команды. У «Брайтона» солировал Макаллистер, приложившийся со средней дистанции, - чуть выше ворот прошёл мяч.

«Манчестер Юнайтед» имел шанс получше: Марсьяль под углом убежал на рандеву с голкипером, но позволил Стилу сократить угол обстрела и выиграть эпизод. 17 ударов по воротам (5 – в створ) за первый тайм сообразили команды, однако счёт открыть не сумели. Во втором тайме градус атак чуть стих. Виной тому «Манчестер Юнайтед», который стал играть больше от обороны. «Брайтон» всё также часто бомбардировал ворота Де Хеа, но проблемы с точностью продолжались. И вовсе пропали опасные моменты.

Хоть немного исправить ситуацию попытался Бруну Фернандеш, на технику пробивший с угла штрафной площади. Неплохо закрутил португалец, но мяч летел слабовато, поэтому Стил в красивом прыжке свою команду выручил. Тренеры старались влиять на игру: у хозяев для усиления атаки вышли Марч и Ундав, Эрик тен Хаг бросил в бой Санчо, Забитцера и Вегхорста, но никто не смог изменить вялотекущий ход матча.

Зато «Брайтон» знатно поддавил в самой концовке и за пять добавленных минут заработал сначала опаснейший штрафной удар, а затем и пенальти. Это Люк Шоу и сфолил для стандарта, и затем остановил мяч рукой. Алексис Макаллистер реализовал пенальти на 9-й минуте из пяти добавленных - 1:0. Проиграл «Манчестер Юнайтед», получив небольшое отмщение за полуфинал Кубка Англии, который команда тен Хага выиграла в серии пенальти.

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Манчестер Юнайтед Брайтон
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