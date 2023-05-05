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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Голкипер «Брайтона»: «Хороший результат»

05 Мая 2023 • 05:00 Комментировать
Брайтон
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

«Брайтон» снова обыграл «Манчестер Юнайтед», это случилось в перенесенном матче двадцать восьмого тура английского чемпионата - во второй раз в текущем сезоне. «Брайтон» стал единственной командой текущего сезона, дважды обыгравшей «Манчестер Юнайтед». Голкипер «чаек» Джейсон Стил доволен.

- Это особая победа. Важный вечер. Мы сыграли очень хорошо. Матч получился ровным, между собой встречались две не стесняющиеся борьбы команды. Но я бы не сказал, что нами двигало желание мстить. Ну, может, чуть-чуть. Сочная победа, - цитирует слова Стила BBC Sport.

В следующем туре «Брайтон» сразится с «Эвертоном». 

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Евро-Футбол.Ру,
Джейсон Стил Брайтон
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