Стало известно, в каком случае «Манчестер Юнайтед» подпишет Ливаковича

«Манчестер Юнайтед» может подписать голкипера «Динамо» Загреб Доминика Ливаковича.

Как сообщает Daily Mail, если основной вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа продлит трудовой договор с командой, то второй голкипер Дин Хендерсон покинет клуб. Отмечается, что в его планы больше не входит быть вторым номером. По этой причине «красные дьяволы» стали изучать возможность приобретения 28-летнего Ливаковича. Однако неизвестно, согласится ли хорват на роль запасного. По информации источника, «Манчестер» может заплатить «Динамо» примерно 11, 5 миллионов евро за этот трансфер.

В текущем сезоне Ливакович провел 46 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 47 голов и 12 раз сыграл «на ноль».