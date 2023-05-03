Тен Хаг: «Варан и Мактоминай не сыграют в ближайших двух матчах»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о состоянии травмированных игроков, упомянув, в частности, центрального защитника Рафаэля Варана и опорного хавбека Скотта Мактоминая.

«Варан в данный момент ближе к возвращению в строй, чем Мактоминай. Пока могу сказать, что эти игроки точно пропустят два ближайших матча», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, что другой центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы. В отсутствие Варана и Мартинеса в основе «красных дьяволов» в центре обороны играют Люк Шоу и Виктор Линделоф.