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Тен Хаг: «Варан и Мактоминай не сыграют в ближайших двух матчах»

03 Мая 2023 • 14:56 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
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04.05 22:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о состоянии травмированных игроков, упомянув, в частности, центрального защитника Рафаэля Варана и опорного хавбека Скотта Мактоминая.

«Варан в данный момент ближе к возвращению в строй, чем Мактоминай. Пока могу сказать, что эти игроки точно пропустят два ближайших матча», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, что другой центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы. В отсутствие Варана и Мартинеса в основе «красных дьяволов» в центре обороны играют Люк Шоу и Виктор Линделоф.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Эрик тен Хаг Скотт Мактоминай
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