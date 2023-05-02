Матич: «Рэшфорд – один из лучших игроков «Манчестер Юнайтед», если не лучший»

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич оценил успехи нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, который в нынешнем сезоне забил 16 голов и отдал 5 результативных передач в Английской премьер-лиге.

«Рэшфорд – один из лучших игроков «Манчестер Юнайтед», если не лучший. Он забивает очень много голов и должен продолжать в том же духе. Для успешности каждому футболисту нужна поддержка со стороны клуба», – цитирует Неманью Centre Devils.

Напомним, Матич защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2017 по 2022 год. В конце прошлого сезона футболист покинул команду и ушёл свободным агентом в итальянскую «Рому».