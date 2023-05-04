Макаллистер точно покинет «Брайтон», «Ливерпуль» предложил хавбеку контракт на пять лет

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер может пополнить состав «Ливерпуля» предстоящим летом. Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что стороны значительно продвинулись в переговорах, однако окончательное решение еще не принято.

По информации журналиста Tyc Sports Сесара Луиса Мерло, «Ливерпуль» предложил 24-летнему аргентинцу трудовой договор на пять лет (до 2028 года). Отмечается, что Макаллистер определится со своим будущим только после окончания нынешнего сезона, однако уже известно, что он точно не останется в «Брайтоне».

В этом сезоне игрок принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил десять голов и сделал два ассиста. Контракт Макаллистера с клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 42 миллиона евро.