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«Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоров по выкупу Вегхорста

03 Мая 2023 • 19:54 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
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04.05 22:00

Будущее нападающего Ваута Вегхорста остаётся неопределённым.

30-летний футболист арендован у «Бёрнли» до конца текущего сезона. Сделка не включает в себя опцию выкупа, однако сам нидерландец, согласно недавним сообщениям, хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе. По информации инсайдера Экрема Конура, «красные дьяволы» пока не ведут переговоров по трансферу форварда. Руководство клуба ещё не определилось, стоит ли оформлять полноценный переход игрока.

Ваут Вегхорст стал автором двух забитых мячей и трёх ассистов в 25 матчах за команду Эрика тен Хага во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Манчестер Юнайтед Ваут Вегхорст трансферы футбола - лето 2023
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БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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