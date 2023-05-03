Забитцер сравнил «Манчестер Юнайтед» и «Баварию»

Полузащитник Марсель Забитцер хотел бы продолжить выступления за «Манчестер Юнайтед».

29-летний футболист, напомним, арендован «красными дьяволами» у мюнхенской «Баварии» до конца сезона. Дальнейшая судьба австрийца пока неизвестна.

«За свою карьеру я прошёл через многое, включая опыт в «Баварии». Могу сказать, что в «Манчестер Юнайтед» всё ещё серьёзнее – здесь больше людей, которые могут о тебе позаботиться. Болельщики без ума от команды, что ощущается на «Олд Траффорд». Мне очень нравится здесь, и я горжусь тем, что стал частью такого великого клуба», – рассказал в интервью Sky Sport Забитцер.