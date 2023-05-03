Забитцер: «Я не связывался с Тухелем»

Полузащитник Марсель Забитцер, выступающий за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Баварии», ответил на вопрос о Томасе Тухеле.

Австриец переехал из Мюнхена в Манчестер в январе, и с тех пор у немецкого гранда успел смениться тренер – место уволенного Юлиана Нагельсманна занял Томас Тухель. Будущее Забитцера, вероятно, будет зависеть от планов нового наставника «Баварии».

«На данный момент я не связывался с Тухелем. Сейчас каждый сосредоточен на своей работе. В будущем мы всё обсудим и спокойно проанализируем ситуацию», – цитирует Sky Sport Забитцера.

Как неоднократно сообщалось в СМИ, сам хавбек не планирует возвращаться в «Баварию».