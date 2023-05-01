Центральный защитник Эрик Байи летом вернётся в «Манчестер Юнайтед».

Ивуариец проводит текущий сезон в аренде в «Марселе». Французский клуб имеет возможность выкупить 29-летнего игрока, однако не будет этого делать. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, после завершения сезона Байи вернётся в «Манчестер Юнайтед», но, как ожидается, будет продан. Английский гранд не имеет планов на центрбека. То же самое касается и Алекса Теллеса, арендованного «Севильей».

Контракт Эрика Байи с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2024 года. В текущей кампании футболист сыграл 20 матчей за «Марсель» во всех турнирах.