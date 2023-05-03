Хаттон: «Милнер способен усилить «Брайтон»

Бывший игрок сборной Шотландии Алан Хаттон считает, что полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер может усилить «Брайтон» в следующем сезоне. Напомним, англичанина связывали с переездом в стан «чаек» грядущим летом на правах свободного агента.

«Джеймс всё ещё в форме. Глядя на него, есть ощущение, что он может играть каждую неделю. «Брайтон» сейчас явно на подъёме, а командой руководит впечатляющий тренер. Думаю, Милнер способен усилить команду», – цитирует Хаттона Anfield Watch.

Напомним, Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В конце нынешнего сезона контракт футболиста с мерсисайдцами подходит к концу.