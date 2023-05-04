«Брайтон» ещё не согласовал трансфер Милнера

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер ещё не договорился о переходе в «Брайтон» на правах свободного агента. По информации от журналиста Фабрицио Романо, несмотря на это, «чайки» уверены, что им удастся согласовать трансфер в ближайшие недели.

У Милнера заканчивается контракт с «Ливерпулем» ближайшим летом. Английский ветеран ещё может остаться в команде, но более вероятным исходом сейчас является смена клубной прописки.

Милнер в этом сезоне провёл 27 матчей в Английской премьер-лиге, где записал на свой актив одну результативную передачу. Джеймсу в начале января исполнилось 37 лет.