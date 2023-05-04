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«Брайтон» ещё не согласовал трансфер Милнера

04 Мая 2023 • 11:29 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
1 2.00 X 3.70 2 3.60
Через 9 ч. 53 мин.

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер ещё не договорился о переходе в «Брайтон» на правах свободного агента. По информации от журналиста Фабрицио Романо, несмотря на это, «чайки» уверены, что им удастся согласовать трансфер в ближайшие недели.

У Милнера заканчивается контракт с «Ливерпулем» ближайшим летом. Английский ветеран ещё может остаться в команде, но более вероятным исходом сейчас является смена клубной прописки.

Милнер в этом сезоне провёл 27 матчей в Английской премьер-лиге, где записал на свой актив одну результативную передачу. Джеймсу в начале января исполнилось 37 лет.

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Ливерпуль Джеймс Милнер Брайтон трансферы футбола - лето 2023
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БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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