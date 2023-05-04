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«Ливерпуль» хочет как можно скорее подписать Макаллистера

04 Мая 2023 • 20:55 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
1 2.02 X 3.70 2 3.55
Через 0 ч. 43 мин.

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер близок к переходу в «Ливерпуль». По сообщениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, клуб Юргена Клоппа всеми силами старается ускорить процесс оформления трансфера 24-летнего аргентинца.

Напомним, ранее появилась информация о том, что «Ливерпуль» предложил Макаллистеру пятилетний контракт, однако сам футболист не хочет спешить, и намерен принять решение о своем будущем в конце текущего сезона. При этом отмечалось, что хавбек точно не останется в «Брайтоне».

В текущем сезоне игрок провел 33 матча во всех турнирах, забил десять мячей и отдал два ассиста. Трансферная стоимость Макаллистера оценивается в 42 миллиона евро.

Макаллистер точно покинет «Брайтон», «Ливерпуль» предложил хавбеку контракт на пять лет
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Брайтон трансферы футбола - лето 2023 Алексис Макаллистер
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