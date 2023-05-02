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Тен Хаг рассказал, почему Гарначо заслужил новый контракт

02 Мая 2023 • 19:45 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
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04.05 22:00

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил новый контракт «красных дьяволов» с молодым игроком Алехандро Гарначо. Новое трудовое соглашение связывает аргентинца и английский гранд до середины 2028 года.

«Он заметно прогрессирует и благодаря своей игре на поле заслужил новый контракт. Подписав новый контракт, он сделал правильный шаг. Надеюсь, это станет для него дополнительной мотивацией», - цитирует нидерландца пресс-служба «МЮ».

Гарначо всего лишь 18 лет, однако в текущем сезоне на счету молодого игрока уже четыре гола и пять ассистов за взрослую команду «манкунианцев».

Гарначо продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2028 года

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Алехандро Гарначо
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