«Брайтон» и «Манчестер Юнайтед» назвали составы на матч АПЛ

Английские «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед» озвучили свои стартовые составы на грядущую битву в рамках АПЛ.

«Брайтон»: Стил, Эступиньян, Данк, Уэбстер, Кайседо, Макаллистер, Гилмор, Митома, Буонанотте, Энсисо, Уэлбек;

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот, Шоу, Линделоф, Уан-Биссака, Каземиро, Фред Сантос, Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Антони, Марсьяль;

«Красные дьяволы» уже практически зарезервировали для себя путёвку в Лигу чемпионов на следующий год. В то время как вся борьба за место в еврокубках для «чаек» только впереди. На данный момент «Брайтон» Роберто де Дзерби идёт на восьмом месте в турнирной таблице с 52 баллами, «МЮ» на четвёртой строчке с 63 очками.

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