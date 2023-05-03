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Переход Милнера в «Брайтон» практически завершён

03 Мая 2023 • 16:29 Комментировать
Ливерпуль
...
Фулхэм
1 1.32 X 5.80 2 8.50
Через 4 ч. 13 мин.

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер близок к переходу в «Брайтон».

Как сообщает Sky Sports, трансфер практически завершен. 37-летний футболист пополнит состав «Брайтона» после окончания сезона на правах свободного агента. Помимо «чаек», в услугах игрока был заинтересован «Бёрнли», однако Милнер был поражен отличной работой главного тренера «Брайтона» Роберто де Дзерби, и сделал выбор в пользу его клуба.

Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив две результативные передачи. Трудовой договор футболиста с клубом истекает предстоящим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бёрнли Джеймс Милнер Брайтон Роберто де Дзерби трансферы футбола - лето 2023
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