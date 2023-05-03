Переход Милнера в «Брайтон» практически завершён

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер близок к переходу в «Брайтон».

Как сообщает Sky Sports, трансфер практически завершен. 37-летний футболист пополнит состав «Брайтона» после окончания сезона на правах свободного агента. Помимо «чаек», в услугах игрока был заинтересован «Бёрнли», однако Милнер был поражен отличной работой главного тренера «Брайтона» Роберто де Дзерби, и сделал выбор в пользу его клуба.

Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив две результативные передачи. Трудовой договор футболиста с клубом истекает предстоящим летом.