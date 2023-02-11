Луис Диас: «Для меня не проблема вернуться на поле к ответному матчу с «Реалом» в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас поделился ожиданиями насчёт сроков своего восстановления. Напомним, 26-летний вингер отсутствует уже несколько месяцев после того, как получил травму.

«Посмотрим, когда я смогу восстановиться после травмы. Для меня не проблема вернуться на поле к ответному матчу с «Реалом» в Лиге чемпионов», – цитирует колумбийца Liverpool Echo.

Диас перебрался в «Ливерпуль» год назад из «Порту» за 42 миллиона евро. Футболист уже успел выиграть с командой Юргена Клоппа Кубок лиги и Кубок Англии, а также завоевать серебряные медали Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов.