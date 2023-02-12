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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Алиссон: «Сейчас «Ливерпуль» играет на 75-80% от своих возможностей»

12 Февраля 2023 • 14:29 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
Через -22 ч. -6 мин.

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон высказался на тему проблем его команды. Бразилец считает, что «красные» сейчас не показывают своего максимума.

«Сейчас мы играем на 75-80% от своих возможностей. Мы должны вкладывать больше – не только с точки зрения самой игры, но и с точки зрения азарта, настроя, поддержки друг друга и всего остального, что может помочь нам исправить ситуацию», - сказал Алиссон клубной пресс-службе.

На текущую минуту «Ливерпуль» занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Ближайший матч команда Юргена Клоппа проведёт 13 февраля – против «Эвертона» на своём поле.

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ЛИВЕРПУЛЬ ЭВЕРТОН
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