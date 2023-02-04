«Ливерпуль» исключил Артура из заявки на Лигу чемпионов

«Ливерпуль» исключил своего полузащитника Артура Мело из заявки на Лигу чемпионов. Бразилец не будет выступать за мерсисайдцев в плей-офф самого престижного еврокубка планеты.

Напомним, Артур до сих пор залечивает свою травму, которую получил осенью. Футболист скоро должен вернуться в строй, но даже несмотря на это, главный тренер Юрген Клопп пришёл к выводу, что арендованный у туринского «Ювентуса» полузащитник не особо пригодится команде в еврокубках.

На стадии ⅛ финала Лиги чемпионов «Ливерпулю» предстоит встретиться с мадридским «Реалом». Мерсисайдцы в прошлом сезоне проиграли «сливочным» в финале турнира.