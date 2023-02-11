Непопадание «Ливерпуля» в Лигу чемпионов не лишит команду шансов на трансфер Беллингема

«Ливерпуль» по-прежнему сохраняет шансы на трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от The Athletic, непопадание мерсисайдцев в Лигу чемпионов по итогам сезона не должно сорвать потенциальный трансфер.

«Ливерпуль» в первую очередь должен убедить Беллингема в состоятельности своего проекта и удовлетворить финансовые требования дортмундской «Боруссии», которая наверняка будет требовать за 19-летнего таланта свыше 100 миллионов евро.

Конкуренцию «Ливерпулю» также должны составить минимум два клуба – мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», который в данный момент обвиняется в нарушении правил финансового фэйр-плея.