Каррагер пока не понимает, зачем «Ливерпуль» подписал Гакпо

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер пока не может понять, зачем «скаузеры» подписали зимой нападающего Коди Гакпо, который пока не отметился ни одним результативным действием в трёх матчах Английской премьер-лиги. Напомним, «Ливерпуль» заплатил ПСВ 42 миллиона евро за трансфер Гакпо.

«Наблюдая за ранними выступлениями Гакпо, я был сбит с толку. Это не типичный игрок для Юргена Клоппа. Ему не хватает молниеносного темпа и некоторых качеств для прессинга», – цитирует Каррагера The Telegraph.

Напомним, Гакпо мог ранее перейти в «Манчестер Юнайтед», но в конечном итоге борьбу за футболиста сборной Нидерландов выиграл «Ливерпуль».