Саттон: «Не понимаю, что случилось с Салахом»

Экс-игрок «Челси» Крис Саттон не может объяснить спад формы нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Египтянин в нынешнем сезоне отметился 7 голами и 4 ассистами в чемпионате за 20 туров. В прошлой кампании по истечению аналогичного отрезка на счету Салаха было 15 голов и 10 ассистов.

«Не понимаю, что случилось с Салахом. Раньше его постоянно брали в свои команды игроки Fantasy Football. Сейчас же дела обстоят так, что он не записал на свой счёт ни одного результативного действия с Рождества. Форма Салаха лишь подчёркивает то, в насколько глубоком кризисе находится «Ливерпуль», – цитирует Саттона Daily Mail.

«Ливерпуль» сейчас располагается на десятом месте в чемпионате Англии.