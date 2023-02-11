Клопп в ярости из-за критики тренера «Ливерпуля» по физической подготовке

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пришёл в ярость, когда прочитал в прессе новость, связанную с тренером мерсисайдцев по физической подготовке Андреаса Корнмайера. По информации от The Athletic, немец сильно разозлился, когда прочитал. что в команде якобы сомневаются в квалификации Корнмайера.

Если верить слухам, остальные члены тренерского штаба «Ливерпуля» якобы недовольны деятельностью Корнмайера. Кто-то считает Андреаса одной из причин провала команды в нынешнем сезоне.

Напомним, «Ливерпуль» в данный момент располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Сегодня мерсисайдцам предстоит сыграть в дерби с «Эвертоном».