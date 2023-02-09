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Нунес остаётся на радаре «Ливерпуля»

09 Февраля 2023 • 15:52 Комментировать
Саутгемптон
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Вулверхэмптон
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11.02 18:00

Полузащитник «Вулверхэмптона» Матеус Нунес продолжает оставаться на радаре «Ливерпуля». По информации от инсайдера Фабрицио Романо, португалец вполне может перебраться на «Энфилд» следующим летом.

Учитывая, что в конце сезона «Ливерпуль» рискует потерять сразу трёх полузащитников на правах свободных агентов, переход Нунеса кажется ещё более вероятным. Напомним, летом контракты заканчиваются у таких игроков, как Алекс Окслейд-Чемберлен, Джеймс Милнер и Наби Кейта. Наверняка уйдёт и Артур Мело, у которого закончится срок аренды.

Ранее ходили слухи, что Нунес якобы заранее знал о потенциальном переходе в «Ливерпуль» летом 2023 года, когда подписывал контракт с «Вулверхэмптоном» перед стартом сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон Матеус Нунес трансферы футбола - лето 2023
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