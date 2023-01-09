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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Натан Джонс: «Я понимаю разочарование, но оно никому не помогает»

09 Января 2023 • 17:51 Комментировать
Саутгемптон
...
Вулверхэмптон
11.02 18:00

Главный тренер «Саутгемптона» Натан Джонс высказался о реакции болельщиков на слабую игру команды.

«Я понимаю разочарование, но это разочарование никому не помогает на данный момент. Мы хотим показать им наш прогресс. Я понимаю эту реакцию, но давайте будем реалистами и поддержим команду», — приводит слова специалиста Daily Mail.

Отметим, что Джонс возглавил «святых» по ходу нынешнего сезона, сменив на посту Ральфа Хазенхюттля. После 18 туров «Саутгемптон» замыкает турнирную таблицу Английской премьер-лиги, набрав всего 12 очков. Подопечные Джонса не могут выиграть последние семь матчей чемпионата, уступив в шести предыдущих встречах подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Натан Джонс
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САУТГЕМПТОН ВУЛВЕРХЭМПТОН
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