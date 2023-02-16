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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Болельщики «Вулверхэмптона» ропщут из-за... низкого качества формы игроков

16 Февраля 2023 • 04:26 Комментировать
Саутгемптон
1:2
Вулверхэмптон
окончен

Английский «Вулверхэмптон» сотрудничает с компанией Castore, которая с прошлого сезона поставляет команде форму - шорты и футболки. И вот качество этих футболок изумляет привередливую английскую публику - настолько, что болельщики команды даже создали петицию по этому вопросу.

Их неприятно удивили два эпизода - во-первых, четвертого января в матче с «Астон Виллой» Нельсон Семеду появился на поле в футболке, на которой клубный логотип был размещен... вверх тормашками.

А в недавней игре против «Саутгемптона» футболка игрока попросту не выдержала вполне обычного для игры «прихвата», в результате от нее оторвался большущий кусок. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Нелсон Семеду
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