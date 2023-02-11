Натан Джонс: «Надо продолжать бороться»

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги очередное поражение потерпел «Саутгемптон», «святые» уступили со счетом 1:2 поймавшим волну «волкам». Наставник «Саутгемптона» Натан Джонс расстроен итогами игры, но считает, что его игрокам следует продолжать борьбу, невзирая ни на что.

- Давление? Оно максимально высокое, но мы должны продолжать бороться. Я очень расстроен. Мы создавали возможности, в первом тайме мы выглядели адекватно. Был шанс сделать счет 2:0, но мы упустили его, после чего все стало много сложнее, - цитирует слова Джонса BBC Sport.