В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги очередное поражение потерпел «Саутгемптон», «святые» уступили со счетом 1:2 поймавшим волну «волкам». Это был второй успех кряду для «Вулверхэмптона», в предыдущем туре команда обыграла «Ливерпуль». Успехи своего коллектива прокомментировал полузащитник «волков» Рубен Невеш:

- Мощная победа. Команда показала характер. Это была настоящая командная победа. Очень важная для нас, - цитирует слова португальского полузащитника BBC Sport.

В следующем туре «Вулверхэмптон» примет в домашнем матче «Борнмут».