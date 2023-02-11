«Саутгемптон» провалил матч с «Вулверхэмптоном», проведя полтора тайма в большинстве

«Саутгемптон» мог уйти с последнего места по итогам домашнего поединка против «Вулверхэмптона». В середине первого тайма аутсайдер повел в счете после удара Карлоса Алькараса, а гости тут же остались вдесятером, так как вторая желтая карточка была показана Марио Лемина. Но в концовке «волки» всё перевернули в свою пользу - Ян Беднарек стал автором автогола, а на 87-й Жоао Гомес вырвал для гостей победу (2:1).
«Саутгемптон» остается последним, соперник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Алькарас Карлос24'
|72'Беднарек Ян (1:1)
|87'Joao Gomes (1:2)
Базуну Гэвин•Мэйтленд-Найлс Эйнсли 37' •Беднарек Ян•Салису Мохаммед•Бри Джеймс 80' (Эдози Самуэль ( 80' ) •Перро Ромен 74' (Адамс Че ( 74' ) •Уорд-Праус Джеймс 35' •Лавия Ромео 88' (Армстронг Стюарт ( 88' ) •Алькарас Карлос 79' (Арибо Джо ( 79' ) •Сулемана Камалдин•Онуачу Пол 74' (Лянко Войнович ( 74' )
Запасные: Армстронг Адам•Кабальеро Вилли•Уолкотт Тео•Мара Секу
Са Жозе•Семеду Нелсон 23' 84' (Хонни Кастро ( 84' ) •Доусон Крэйг•Килман Макс•Аит-Нури Раян 30' 46' (Буэно Уго ( 46' ) •Лемина Марио 9' 27' •Невеш Рубен•Сарабия Пабло•Моутинью Жоау 46' (Траоре Адама ( 46' ) •Луис Матеус II 70' (Joao Gomes ( 70' ) •Кунья Матеус 59' (Коста Диего ( 59' )
Запасные: Хименес Рауль•Бентли Даниел•Коллинз Натан•Нету Педру
Сегодня. Стадион "Сент-Мэрис " (Саутгемптон).
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