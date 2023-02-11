«Саутгемптон» провалил матч с «Вулверхэмптоном», проведя полтора тайма в большинстве

«Саутгемптон» мог уйти с последнего места по итогам домашнего поединка против «Вулверхэмптона». В середине первого тайма аутсайдер повел в счете после удара Карлоса Алькараса, а гости тут же остались вдесятером, так как вторая желтая карточка была показана Марио Лемина. Но в концовке «волки» всё перевернули в свою пользу - Ян Беднарек стал автором автогола, а на 87-й Жоао Гомес вырвал для гостей победу (2:1).

«Саутгемптон» остается последним, соперник - 15-й.