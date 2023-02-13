Юрич - ещё один претендент на роль наставника «Саутгемптона»

Английский «Саутгемптон», увязший на самом дне турнирной таблицы английского чемпионата Премьер-лиги, уволил Натана Джонса, который так и не сумел наладить нормальной игры команды. Теперь руководство клуба оценивает различных кандидатов на должность нового тренера команды.

Помимо аргентинского специалиста Марсело Гальярдо, речь идет также о нынешнем тренере «Торино» - хорватском специалисте Иване Юриче. Тот уже давно работает в качестве наставника, но никогда не покидал Апеннины, где прошла и большая часть его игровой карьеры. С «Торино» Иван Юрич работает с 2021 года.