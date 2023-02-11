Кейта зимой мог вернуться в «РБ Лейпциг»

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта мог вернуться в «РБ Лейпциг», за который выступал до переезда на «Энфилд» в 2018 году. По информации от Mail Sport, немецкий клуб обращался к мерсисайдцам по трансферу гвинейца, но главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп наложил вето на сделку, так как хотел сохранить хавбека до конца сезона.

Напомним, по окончанию нынешней кампании Кейта с большой долей вероятности станет свободным агентом. Помимо «РБ Лейпцига», в его услугах заинтересованы два клуба – «Милан» и лондонский «Тоттенхэм»

28-летний Кейта в своё время стоил «Ливерпулю» 60 миллионов евро. За 127 матчей в составе команды Юргена Клоппа гвинеец отметился 11 голами и 7 ассистами.