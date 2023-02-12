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​«Ливерпуль» может потерять Тьяго на месяц

12 Февраля 2023 • 17:11 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
Через -23 ч. -39 мин.

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара на неделе получил травму бедра. 31-летний футболист не поможет команде Юргена Клоппа в понедельничном дерби против «Эвертона». Как сообщает The Telegraph, в стане «Ливерпуля» опасаются, что Тьяго может пропустить около четырёх недель.

В сезоне 2022/2023 Тьяго Алькантара провёл за «Ливерпуль» 24 матча. В них полузащитник записал на свой счёт один голевой пас.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. По ходу сезона главному тренеру «красных» Юргену Клоппу раз за разом приходится справляться с кадровыми проблемами на фоне травм.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьяго Алькантара
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ЛИВЕРПУЛЬ ЭВЕРТОН
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