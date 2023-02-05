Уволить немедленно! Или подождать? Пора ли «Ливерпулю» избавляться от Клоппа

«Ливерпуль» проводит кошмарный сезон. К февралю подопечные Юргена Клоппа вылетели из всех внутренних кубков и слишком сильно отстали от топ- 4 в таблице Премьер-лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о будущем Юргена Клоппа.

В субботу «Ливерпуль» потерпел поражение со счётом 0:3 от «Вулверхэмптона», который борется за выживание. Теперь мерсисайдцы идут двадцатыми – ровно в середине таблицы. Подопечные Клоппа на 11 очков отстают от четвёртого «Ньюкасла» и на такое же количество баллов опережают «Эвертон» из зоны вылета. У мерсисайдцев есть игра в запасе, но кардинально это положение не меняет. Добавим к этому, что «Ливерпуль» уже вылетел из обоих национальных кубков.

Можно вспомнить сезон-2020/21, когда «Ливерпуль» тоже был в середине таблицы, но сумел в концовке ворваться в топ-4. Тот год для мерсисайдцев тоже был тяжёлым, но тогда команда столкнулась с серьёзными кадровыми проблемами, когда приходилось долгое время играть без защитников. В этом сезоне у «Ливерпуля» также были проблемы с травмами, но всё же они не такие серьёзные, да и обойма у команды больше.

Можно говорить о проблеме в средней линии как оправдании сложностей. Хендерсон и Фабиньо в этом сезоне совсем не похожи на себя. При этом без сумасшедшего прессинга в полузащите концепция игры Клоппа рушится. Аренда Артура Мело была очевидной ошибкой, причём изначально было много сомнений в том, что бразилец, склонный к травмам, выдержит темп немецкого тренера. Показательно, что в этом сезоне много игрового времени получает 18-летний Стефан Байчетич, который не поражает своим талантом, но на фоне всей команды выглядит хорошо.

Вдвойне удивительно, что при этом «Ливерпуль» зимой никак не попытался решить эту проблему. Мерсисайдцы не пытались даже закрыть эту дыру хоть какой-то арендой, просто надеясь летом подписать Джуда Беллингема. При этом большой вопрос, зачем талантливому англичанину выбирать нынешний «Ливерпуль».

В остальном объективных факторов для оправдания провала как по результатам, так и по игре найти сложно. Очевидно, что сломалось что-то внутри команды. Вполне вероятно, что действительно у мерсисайдцев серьёзные психологические проблемы. В прошлом году «Ливерпуль» до последнего претендовал на победу в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, но в обоих турнирах проиграл. Такие разочарования могли негативно повлиять на мотивацию футболистов в этом сезоне. Не то чтобы игроки стали сомневаться в методах Клоппа, но просто сложно заставить вновь работать на максимуме, когда ты не получаешь результата.

При этом вид Клоппа на пресс-конференциях демонстрирует, что немец не понимает, что происходит. Он не знает, как решить проблему. Клопп повторяет дежурные фразы, но в игре «Ливерпуля» ничего не меняется уже несколько месяцев. Более того, «Ливерпуль» всё больше утопает.

Наверняка в руководстве «Ливерпуля» уже обсуждают возможное увольнение Клоппа. Немцу всегда будут благодарны за чемпионство и победу в Лиге чемпионов, но только на успехах прошлого долго выезжать нельзя. Вероятно, ближайший месяц во многом станет определяющим для Клоппа, чтобы показать, есть ли основания у нынешнего «Ливерпуля» для выздоровления. До 15 марта мерсисайдцев ждут матчи с «Эвертоном», «Ньюкаслом» и «МЮ» в Премьер-лиге, а также два поединка с «Реалом» в Лиге чемпионов. Кроме того, ещё будут встречи с «Борнмутом» и «Кристал Пэлас».

Пожалуй, вероятность увольнения Клоппа уже в ближайшее время выглядит довольно высокой. Спасти немца, кроме успешных результатов, может лишь намерение руководства построить новую команду, продать летом ветеранов и звёзд прошлого и серьёзно обновить состав. Однако большой вопрос, готовы ли владельцы «Ливерпуля» идти по пути «Челси». Ранее уже сообщалось, что клуб и вовсе может быть продан в скором времени.

Роман Андреев

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