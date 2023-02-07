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«Челси» и «Ливерпулю» интересен полузащитник «Атлетика»

07 Февраля 2023 • 01:20 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
11.02 18:00

Английские «Челси» и «Ливерпуль» положили глаз на молодого полузащитника «Атлетика» из Бильбао Ойяна Сансета.

Как пишет Caught Offside, оба клуба, которые в текущем сезоне переживают не лучшие времена, остро нуждаются в усилении своей полузащиты и могут подписать игрока грядущим летом.

Кстати, на счету молодого полузащитника в текущем сезоне уже семь забитых голов в 20 матчах Ла Лиги. Притом, три из них он оформил в недавнем матче против «Кадиса». Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 20 млн евро.

Напомним, что этой зимой «аристократы» подписали восьмилетний контракт с молодым аргентинским полузащитником Энцо Фернандесом. Игрок обошёлся «синим» в 121 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Атлетик Бильбао трансферы футбола - лето 2023 Ойян Сансет
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