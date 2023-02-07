«Челси» и «Ливерпулю» интересен полузащитник «Атлетика»

Английские «Челси» и «Ливерпуль» положили глаз на молодого полузащитника «Атлетика» из Бильбао Ойяна Сансета.

Как пишет Caught Offside, оба клуба, которые в текущем сезоне переживают не лучшие времена, остро нуждаются в усилении своей полузащиты и могут подписать игрока грядущим летом.

Кстати, на счету молодого полузащитника в текущем сезоне уже семь забитых голов в 20 матчах Ла Лиги. Притом, три из них он оформил в недавнем матче против «Кадиса». Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 20 млн евро.

Напомним, что этой зимой «аристократы» подписали восьмилетний контракт с молодым аргентинским полузащитником Энцо Фернандесом. Игрок обошёлся «синим» в 121 млн евро.