Дайч получит 4 миллиона евро, если сохранит «Эвертон» в АПЛ

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч получит 4 миллиона евро бонусов, если сохранит для клуба прописку в Английской премьер-лиге. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Сэми Мокбел.

Напомним, Дайч лишь недавно прервал годовой перерыв в тренерской работе после увольнения из «Бёрнли». В «Эвертоне» английский специалист заменил Фрэнка Лэмпарда.

В своём дебютном матче у руля «Эвертона» Дайч добыл для команды победу над «Арсеналом», который в данный момент уверенно лидирует в турнирной таблице. Что касается «ирисок», они сейчас идут в зоне вылета, имея в активе одинаковое количество очков с «Лидсом», у которого есть матч в запасе.