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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» скоро определится с будущим троих футболистов

07 Февраля 2023 • 15:35 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
11.02 18:00

Сразу три футболиста «Ливерпуля» могут покинуть команду в конце сезона на правах свободных агентов. Речь идёт о полузащитниках Наби Кейта, Алексе Окслейде-Чемберлене и Джеймсе Милнере, которому уже 37 лет.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, в данный момент в клубе склоняются к тому, чтобы позволить всем перечисленным игрокам покинуть команду. Мерсисайдцы уже активно работают над потенциальными целями на позицию полузащитника. Помимо Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», на радаре у «Ливерпуля» находится Матеус Нунес из «Вулверхэмптона».

Напомним, команда Юргена Клоппа в данный момент находится на десятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиге и рискует впервые с 2016 года не финишировать в зоне Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джеймс Милнер Алекс Окслейд-Чемберлен Наби Кейта
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ЛИВЕРПУЛЬ ЭВЕРТОН
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