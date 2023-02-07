«Ливерпуль» скоро определится с будущим троих футболистов

Сразу три футболиста «Ливерпуля» могут покинуть команду в конце сезона на правах свободных агентов. Речь идёт о полузащитниках Наби Кейта, Алексе Окслейде-Чемберлене и Джеймсе Милнере, которому уже 37 лет.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, в данный момент в клубе склоняются к тому, чтобы позволить всем перечисленным игрокам покинуть команду. Мерсисайдцы уже активно работают над потенциальными целями на позицию полузащитника. Помимо Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», на радаре у «Ливерпуля» находится Матеус Нунес из «Вулверхэмптона».

Напомним, команда Юргена Клоппа в данный момент находится на десятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиге и рискует впервые с 2016 года не финишировать в зоне Лиги чемпионов.