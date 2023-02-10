Клопп: «Я могу объяснить игрокам ситуацию, которая сложилась в нынешнем сезоне»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп знает, в чём состоит проблема его команды. Напомним, в нынешнем сезоне мерсисайдцы пока идут на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии и успели вылететь из двух кубковых соревнований.

«Мои последние пресс-конференции проходят тяжело? В прошлом сезоне было легче, потому что вы только восторгались нашей игрой. Сейчас у нас возникли проблемы. Я могу объяснить игрокам ситуацию, которая сложилась в нынешнем сезоне. Мы от этого отталкиваемся и движемся от матча к матчу. В следующей игре у нас будет возможность добиться хорошего результата. Тогда, возможно, я смогу провести лёгкую пресс-конференцию», – сказал Клопп.